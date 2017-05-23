T24 LogoT24 Logo
Spor

İpek Soylu Fransa Açık'ta 2. tura çıktı

Fransa Açık'ta ABD'li Loeb'ü 2-0 mağlup eden Başak Eraydın ve Belaruslu Sabalenka'yı 2-1 yenen İpek Soylu, tek kadınlar elemelerinde 2. tura çıktı

23 Mayıs 2017 21:49

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda mücadele eden milli sporcular Başak Eraydın ve İpek Soylu, elemelerde 2. tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasındaki tek kadınlar elemeleri ilk tur maçında, dünya sıralamasının 209. basamağındaki Başak Eraydın, klasmanda 147. sırada yer alan Loeb ile karşı karşıya geldi.

Kariyerinde ilk kez grand slam turnuvasında mücadele eden 22 yaşındaki Başak, müsabakadan 6-1 ve 6-3'lük setler sonucunda 2-0 galip ayrılarak adını 2. tura yazdırdı.

Dünya 154 numarası İpek Soylu ise sıralamanın 115. basamağındaki Sabalenka'yı 4-6, 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yendi ve 2. tur biletini aldı.

ETİKETLER

İpek SoyluFransa açıkikinci tur

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Davutoğlu: Tek adamın yönettiği bir partinin nasıl tükendiğini bizzat yaşayarak...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24