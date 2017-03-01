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Spor

İpek Soylu çiftlerde çeyrek finalde

Soylu, Malezya'da korta çıktı

01 Mart 2017 11:21

Malezya Açık Tenis Turnuvası ilk turunda milli tenisçi İpek Soylu ve Belçikalı Mertens ikilisi, Noordin-Rompies çiftini 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da organize edilen sert kort turnuvasının çiftler kategorisindeki ilk tur mücadelesinde İpek Soylu ile partneri Mertens, ev sahibi ülkeden Noordin ve Endonezyalı Rompies çiftiyle karşı karşıya geldi.

İpek-Mertens ikilisi, bir saat bir dakika süren müsabakayı 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanarak organizasyonda çeyrek finale çıktı.

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İpek SoylutenisMalezyaçeyrek final

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