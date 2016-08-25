İpek Soylu, ABD Açık'ta ikinci tura çıktı

Milli tenisçi İpek Soylu, sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlar elemelerinde karşılaştığı, ev sahibi ülkeden Nicole Frenkel'i 2-0 yenerek 2. tura çıktı.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının tek kadınlar elemeleri ilk turunda, dünya sıralamasının 191. basamağındaki İpek Soylu ile dünyanın 559 numarası Nicole Frenkel karşılaştı.

Bu sezon Fransa Açık'ta, kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında ana tabloya kalan İpek, elemelere davetle katılan ABD'li rakibini 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek tur atladı.

20 yaşındaki milli raket, 2. turda elemelerin 15 numaralı seribaşı Alman Tatjana Maria'nın karşısına çıkacak.