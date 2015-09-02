İpek Grubu'na operasyon İngiliz Times'ta

İngiliz Times gazetesi, dün başlatılan Koza İpek Holding'e yönelik operasyona sayfalarında yer verdi.

Gazete polisin holdingi basmasının, "1 Kasım'daki seçim öncesi hükümeti eleştiren gazetelere ve televizyonlara yönelik eylemlerin sonuncusu olduğu" yorumunda bulundu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Times'ın İstanbul muhabiri Hannah-Lucinda Smith'in imzasını taşıyan haberin başlığı, "Erdoğan'ı eleştiren gazetelere baskın".

Haberde, Ankara'daki ofisleri basılan Koza Holding'in, Bugün ve Millet gazeteleri ile internet sitesi BGNNews.com'un da sahibi olduğu hatırlatılıyor.

'Fethullah Gülen' bağlantısı

Haberde ayrıca Koza İpek Holding'in Fethullah Gülen ile mali bağlantıları olmakla suçlandığı da belirtiliyor.

Times'ın haberinden bazı satırlar şöyle:

"Sayın Gülen bir zamanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve iktidardaki AKP'nin müttefikiydi. Sayın Erdoğan'ın 2007'de ayrılıkçı bir örgüt olan PKK ile barış süreci başlatmasının ardından, iki tarafın ilişkisinde çatlakalr oluşmaya başladı. Sayın Gülen sürece karşı çıktı.

"Aralık 2013'te bir yolsuzluk skandalı patlak verdi. Bazı bakanların oğullarının kamu ihalaleri ile bağlantılı olarak rüşvet aldıkları iddia edildi. Skandal hızla hükümet karşıtı protestolara yol açtı, gösteriler yayıldı. Yaşanan çalkantıdan komplo kurmakla suçlanan Gülenciler sorumlu tutuldu. Hükümet o dönemden bu yana Gülenciler ile bağlantılı olduklarına inanılan kişilere ve kuruluşlara yönelik operasyonlar düzenledi. Rüşvet iddialarını soruşturan çok sayıda polis görevden alındı."

'Suriye politikasını eleştiriyorlardı'

Times'taki haberde, Koza İpek Holding'e yönelik baskınlardan birkaç gün önce Fuat Avni adlı Twitter hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimler öncesi muhalif medyayı dizginlemeyi planladığının yazıldığı belirtiliyor.

Gazete Koza İpek Holding'e bağlı üç yayın kuruluşunun, AKP'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, özellikle de Suriye politikasını yüzünden sert şekilde eleştirdiklerini vurguluyor.

Haberde IŞİD'in yükselişinin Türk medyasını da kutuplaştırdığı, birçok kanal ve gazetenin AKP'yi, Suriye Kürtlerini ezmek için örgüt ile işbirliği yapmakla suçladığı belirtiliyor. Yıl içinde bu bağlantılar hakkında çeşitli iddialarda bulunan bazı Türk gazetecilerin de gözaltına alındıkları hatırlatılıyor.

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Times, Koza Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek'in yazılı bir açıklama ile yasadışı faaliyetlerde bulunduğuna yönelik tüm suçlamaları reddettiğine de haberinde yer vermiş.