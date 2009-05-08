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Spor

İpek finale kalamadı

08 Mayıs 2009 17:06


İtalya’daki turnuvada çiftlerde yarı final mücadelesine çıkan İpek Şenoğlu, partneri Shvedova ile Tayvan-Çin koalisyonuna yenilerek final şansını kaybetti

İtalya’nın Roma kentinde devam eden Internazionale D’Italia Tenis Turnuvası’nda Yaroslava Shvedova ile bir ikili oluşturan İpek Şenoğlu, yarı finalde takıldı.

Şenoğlu-Shvedova çifti, Tayvanlı Hsieh Su-Wei ve Çinli Peng Shuai karşısında ilk seti 6-4’lük sonuçla kaybetti. İkinci sette açılan İpek ve partneri, 6-3’le durumu eşitledi. Çiftlere özgü maç tie-break’inde Uzakdoğulu çift 10-2’lik skorla karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

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