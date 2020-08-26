İpek Er'in babası, Cumhurbaşkanı ve milletvekillerine seslendi: Devlet bu katilin peşini bırakmasın

Batman’da 18 yaşındaki İpek Er’e yönelik nitelikli cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan Uzman Çavuş Musa Orhan’ın 1 hafta sonra tahliye edilmesini, yaşamına son veren genç kızın babası Fuat Er, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.

Er, “Sayın Cumhurbaşkanı ve Meclis çatısı altında bütün vekiller… Ateş, yüreği yakıyor. Ayrım yapmadan bu konunun üzerine gidin. Devlet bu katilin peşini bırakmasın" dedi.

Acılı baba Fuat Er, şöyle konuştu:

“Adalet yerini bulsun, devlet bu katilin peşini bırakmasın. Adalet yerini bulsun başka bir şey istemiyorum. Takipçisi olacağız, peşini bırakmayacağız. Televizyondan, radyodan ve avukatımız aracılılığıyla takip ediyoruz. Katil serbest bırakıldı. Türkiye’nin her noktasından beni aradılar. Millet benden daha önce haberdar oluyor. Bizi yalnız bırakmayan herkesten Allah razı olsun. Devlet yetkilileri, Türkiye’yi temsil eden Meclis’e, kimin sözü geçiyorsa onlara sesleniyorum bu canileri, bu katilleri kulak arkası yapmasınlar. Bunun üzerinde dursunlar. Defalarca Meclis’te dile getirsinler. Hangi parti olursa olsun fark etmez çünkü o çatı altında Türkiye Cumhuriyeti milletvekili kim olursa olsun bunu defalarca dile getirsin. Bundan sonra kimsenin canını yakmasın. Bunların cezası çok ağır olsun kimse cesaret, cüret etmesin. Ben bunu rica ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı ve Meclis çatısı altında bütün vekiller….. Türk’tür, Kürt’tür, Arap’tır, Çerkez’dir, diyerek kimse bu konuyu farklı yere çekmesin. Bu acı herkes için acıdır. Ateş, yüreği yakıyor. Ayrım yapmadan bu konunun üzerine gidilsin.”

TIKLAYIN - ‘Nitelikli cinsel saldırı’ suçlamasıyla tutuklanan Uzman Çavuş Musa Orhan tahliye edildi; başsavcılığın, itirazı reddedildi

TIKLAYIN- İçişleri Bakanlığı'ndan tahliye edilen Musa Orhan'a ilişkin açıklama: Yasal süreçler, kanunun öngördüğü çerçevede devam ediyor