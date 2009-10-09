İpek Çalışlar, kendisine dava açan Savcı Çakır'ın odasında Ergenekon sanığıyla karşılaştı

Gazeteci ve yazar İpek Çalışlar, kendisine "Atatürk'e hakaret" davası açan Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ali Çakır ile konuşmak üzere gittiği odasında Ergenekon sanığı Taner Ünal ile karşılaştı.



Çakır, 2006'da Bağcılar Cumhuriyet Savcısı iken "Latife" adlı kitabı nedeniyle Çalışlar hakkında "Atatürk'e hakaret" davası açtı. Dava üzerine görüşmek üzere randevu alarak savcılığa giden yazar, Çakır'ın odasına alındığında içeride Taner Ünal'la karşılaştı. Ünal, bir yıl sonra başlatılan Ergenekon soruşturmasında tutuklanmıştı.



Zaman'ın haberine göre, olay gününü anlatan Çalışlar, "Savcının yanına gittiğimizde odada kendisini Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Hareketi Başkanı Taner Ünal olarak tanıtan bir bey vardı. Görüşürken o da yanımızda durdu. Kitabımda geçen ve dava konusu olan Topal Osman meselesinde uzman olduğunu söylüyordu. Savcıyla bir görüş birliği içindeydiler" dedi.



İpek Çalışlar, "Taner Ünal'ın orada bulunması rastlantı olabilir mi?" sorusuna şu karşılığı veriyor: "Olamaz. Çünkü biz savcıdan randevu alarak gittik. Savcı Çakır oraya gideceğimizi biliyordu."



Görüşme sırasında Çalışlar'ın yanında olan avukatı Yücel Döşemeci de, Taner Ünal'ın sürekli sorular sorarak müvekkiliyle tartıştığını belirtti. Taner Ünal olduğu belirtilen şahsın sürekli konuştuğunu, sorular sorduğunu ve tartıştığını belirten Döşemeci, "Atatürk ile ilgili konular konuşuldu. Taner Ünal, Topal Osman konusunda uzman olduğunu söylüyordu" dedi.



Savcı Ali Çakır'ın açtığı soruşturma sonucunda İpek Çalışlar hakkında Bağcılar 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme 19 Aralık 2006 tarihinde suç unsuru oluşmadığı gerekçesi ile yazar hakkında beraat kararı verdi.

Ergenekon soruşturmasında ismi geçen Taner Ünal, "suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu" iddiasıyla Ankara ve Diyarbakır'da 3 ayrı davadan yargılanıyor. Ünal, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 29 Ağustos 2009 tarihinde aldığı kararla Ergenekon davası kapsamında da yargılanmaya başlandı. Mahkeme, Vatansever Kuvvetler Güç Birliği (VKGB) üyelerinin yargılandığı Girdap operasyonu davasını Ergenekon kapsamına aldı... Davada Başkan Taner Ünal, yardımcısı Salih Zeki Balaban, Mersin'deki bayrak yakma olayını organize etmekle suçlanan VKGB Mersin il yöneticisi Mesut Sezer ve Ahmet Cinali'nin aralarında bulunduğu 19 sanık yargılanıyor.

Savcı Çakır: Karşılaşma tesadüfen oldu

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ali Çakır, gazeteci İpek Çalışlar ile Taner Ünal'ın karşılaşmalarının tamamen tesadüf olduğunu söyledi. İpek Çalışlar'ın randevu almadan geldiğini savunan Çakır, Taner Ünal'ın da o gün başka bir işlem için yanına geldiğini anlattı. Ünal'ın hakkında çıkan 30-40 haberle ilgili tekzip şikâyetinde bulunduğunu belirten Çakır, şöyle devam etti:

"Bu sırada İpek Çalışlar, avukatı ile beraber gelip ifade vermek istediğini söyledi. Ben de kendisine davasının açıldığını söyledim. 'Ne çabuk dava açıldı?' diye itirazda bulundu. Dava konusu olan kitapla ilgili konuşurken Taner Ünal ile bunlar tartışmaya başladılar, tartışma uzayınca ikisini de dışarıya davet ettim. İpek Çalışlar aynı gün gidip beni Adalet Bakanlığı'na şikâyet etti. Ben yanıma gelen herkesin fikrini bilmek zorunda değilim."

