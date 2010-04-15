iPad'in Uluslararası Satışları Ertelendi

T24 - Apple bilgisayar şirketi, iPad bilgisayarının Amerika dışındaki satışlarını, iç piyasadaki yoğun talep yüzünden geciktirmeye karar verdi.





Voice of America'nın haberine göre iPad bilgisayarlar, Amerika’da 3 Nisan’da piyasaya sürüldüğünden bu yana yarım milyon sattı. Apple, iPad’lere talebin, önümüzdeki haftalarda üretilen miktarı aşmasını beklediklerini de bildirdi.





Apple 10 Mayıs’tan itibaren iPad bilgisayarların Amerika dışındaki fiyatlarını belirleyecek ve İnternet üzerinden sipariş kabul etmeye başlayacak.