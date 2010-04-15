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Ekonomi

iPad'in Uluslararası Satışları Ertelendi

iPad bilgisayarın ABD dışındaki satışları, iç piyasadaki yoğun talep yüzünden geciktirilmesine karar verildi.

15 Nisan 2010 03:00

T24 - Apple bilgisayar şirketi, iPad bilgisayarının Amerika dışındaki satışlarını, iç piyasadaki yoğun talep yüzünden geciktirmeye karar verdi.


Voice of America'nın haberine göre iPad bilgisayarlar, Amerika’da 3 Nisan’da piyasaya sürüldüğünden bu yana yarım milyon sattı. Apple, iPad’lere talebin, önümüzdeki haftalarda üretilen miktarı aşmasını beklediklerini de bildirdi.


Apple 10 Mayıs’tan itibaren iPad bilgisayarların Amerika dışındaki fiyatlarını belirleyecek ve İnternet üzerinden sipariş kabul etmeye başlayacak.

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