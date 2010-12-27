iPad'ın diğer bilgisayarlardan farkı ne?

T24 - iPad'i bu kadar özel kılan ve tercih edilme sebebinin ne olduğu yaygın şekilde merak konusu.Bu cihazı alan da almayan da ortak olarak şu soruyu soruyor: 'Diğerlerinden farkı ne?' İşte bu nedenle Milliyet gazetesi yazarı Şükrü Andaç, ekonomi yazarı Güngör Urasın sorularını yanıtladı.Milliyetin ekonomi internet sitesinde yer alan haber şöyle;



Milliyet gazetesinin ekonomi yazarı Güngör Uras beni yanına çağırdı, son günlerin en popüler konusu iPad’i (Türkiye’de cumartesi günü satışa çıktı) sordu.“Herkesin bir fikri var ama kimsenin net bir şekilde olaydan haberi yok” dedi. “Son günlerde iPad’den başka bir şey konuşulmuyor. Nedir bu iPad denilen şey. Bana doğru dürüst anlatsana.” Başladı sorgu sual eylemeye... Ben de kısa kısa yanıtlamaya çalıştım.



Güngör Uras soruyor Şükrü Andaç cevaplıyor.



iPad’in normal bilgisayardan farkı ne?



Bu cihaz da aslında bir bilgisayar. Ama bu adeta internete bağımlı bir cihaz. Bir bilgisayarda yazılım geliştirmek, program-tasarım-montaj yapmak, gelişmiş seviyedeki oyunları oynamak mümkün. iPad ise internette gezmek, video izlemek, müzik dinlemek, e-kitap okumak, basit oyunları oynamak ve online işlemleri yapmak için ideal. Bilgisayarlarda çoğu program ücretsiz gelirken iPad’lerde neredeyse tüm programlara ücret ödemek gerekiyor.



iPad’in telefonu var mı?



iPad’in içinde telefon yok. Fakat üçüncü parti yazılımlar yükleyerek iPad’i bir telefon olarak kullanmak mümkün. Bunun için uygulama mağazasından Skype programını yüklemek gerekiyor. Bu program ücretsiz olarak yükleniyor. Skype’a üye olduktan sonra, cihazın sol üstündeki 3.5 mm’lik kulaklık girişine bir kulaklık takarak telefon görüşmesi yapmak mümkün oluyor. iPad’ten kontör alarak çok ucuz fiyatla yerel ve uluslararası görüşmeler yapılıyor. Bu program özellikle yurtdışında fatura tarafında kullanıcıya büyük avantaj sağlıyor. Başka bir Skype kullanıcısına yapılan aramada ücretsiz telefon görüşmesi yapılıyor.



Ciddi rakipler geliyor



Normal bilgisayarda Skype gibi sistemlerle görüntülü haberleşme yapılıyor. İpad’de bu mümkün mü?



iPad’in üzerinde kamera bulunmuyor. Bu yüzden görüntülü iletişim için kullanılamıyor. Harici aparatlar ile bunu yapmak mümkün ancak zahmetli ve pek de kullanışlı bir hizmet olmuyor.



iPad yazıcıya, scanner’e bağlanabilir mi?



Kablosuz internet (Wi-Fi) destekli yazıcı modelleriyle bu iş yapılabiliyor. Yazıcı-tarayıcının üzerinde Wi-Fi yazıyorsa iPad’le kablosuz olarak veri alışverişi yapıp, çıktı alabilmek mümkün oluyor.



iPad’i sadece Apple mı yapıyor?



Bu cihazlara teknoloji dünyasında tablet bilgisayar deniliyor. Apple bu alanda ürün çıkaran ilk üretici. Toshiba ve Samsung’un da bu kategoride ürünleri var. Onlarca üretici de (HP, Dell, Asus, Acer...) 2011 ile birlikte iPad’e rakip cihazlar çıkaracağını duyurdu.



Hafıza seçerken dikkat



iPad’ler 16 GB, 32 GB, 64 GB imiş. Bu ne demek? Alacak olan neye göre GB seçecek?



GB, hafıza kapasitesine denk geliyor. Ne kadar büyük olursa cihazın içine o kadar çok veri depolanıyor. ‘Fotoğraf-video ve program tarafında çok yere ihtiyaç duyarım’ diyenler yüksek GB’lık modelleri alabilir. Ama iPad internet bağımlısı bir cihaz olduğundan üzerinde yük tutmak istemiyor. Bu yüzden kullanıcıların tüm verilerini mümükünse internette tutmasını, iPad’ten bunlara dilediği zaman ulaşmasına işaret eden bir iş modeli var. Pazara bakıldığında müzik ve video uygulamalarını çok kullananlar 32 ve 64 GB’lık modelleri tercih ederken, iş adamlarının tercihi 16 GB’lık versiyon oluyor. ABD’de özellikle gençler Wi-Fi destekli modelleri alıyor.



Bluetooth teknolojisi ne demek? Ne işe yarıyor?



Bu teknolojiye sahip ürünler kısa mesafede (10-20 metre çapında) birbirleriyle veri transferi yapabiliyor. Ücretsiz olarak. Yazıcıdan çıktı alma örneğinde olduğu gibi. Bu bir fotoğraf, video veya döküman da olabiliyor.

Yeni yılda iPad 2’yi görebiliriz



Türkiye’de satışa başlayanlar son model mi? iPad yakında model değiştirecek mi? Değiştirecek ise yeni modellerde ne var?



Apple şu ana kadar tek bir model iPad çıkardı. Türkiye’ye gelen de aynısı. Mart-nisan döneminde ABD’de, ardından sırayla diğer ülkelerde satılan üründe yazılım dışında yenilik yapılmadı. Şu sıralar teknoloji çevrelerinde iPad 2’nin çıkacağı yönünde ciddi bir tartışma dönüyor. Uzakdoğu kökenli üretici firmalardan bu alanda hazırlıkların yapıldığı yönünde bilgiler sızıyor. Resmi açıklama yok fakat 2011’in ikinci yarısı tarih olarak veriliyor. iPad’e kamera ekleneceği, USB girişinin de yer alacağı belirtiliyor.

ABD’de en basit modeli 550 dolar



Bu iPad’lerin ABD satış fiyatı ne kadar? Bizde kaça satılıyor?



ABD’de iPad’in 16 GB’lık Wi-Fi modeli vergilerle birlikte 550 dolara satılıyor. 3G tarafında 16 GB’lık model 690 dolar. iPad’in en yüksek hafıza kapasiteli modeli olan 3G destekli 64 GB’lık model ise 910 dolara geliyor. 32 GB’lık ürün ise 800 dolar. 3G modelinin Türkiye fiyatları ise şöyle: 16GB - 1.316 TL, 32GB - 1.551 TL, 64GB - 1.767 TL.



iPad’in disket yükleme yeri var mı? Nasıl bilgi, film, resim yükleniyor?



Maalasef yok. Bu yükleme işlerini Apple’in iTunes programı üzerinden yapmak gerekiyor. Bu program bilkom.com.tr veya apple.com sitesinde ücretsiz yükleniyor. Türkçesi de var.

iPad’i kim almalı? Normal dizüstü bilgisayarın bütün işlerini görür mü?

Türkçe klavyesi olmadığından şu anda laptop’ların yaptığı tüm işleri yerine getirir durumda değil. Fakat internet odaklı bir kullanım için oldukça ideal.

iPad için 3 kampanya paketi var



Wi-Fi ne demek? iPad internete nasıl bağlanıyor?



iPad’den internete bağlanmak için iki seçenek var. Biri Wi-Fi, diğeri cep telefonu şebekesi (3G). Cihazın Wi-Fi destekli modeli diğerine göre daha ucuz. Her iki teknolojiyi destekleyen modelde ise kullanıcılar istediği seçenekten internete bağlanabiliyor. iPad’i Wi-Fi bağlantısından kullananların direkt olarak ilgili bağlantı noktasından (ev, ofis, kafe) bağlanması gerekiyor. Wi-Fi hizmetini Türk Telekom, Superonline, Smile gibi servis sağlayıcılar sunuyor.



Cep telefonu şebekesinden internet bağlantısı için ise bir operatörden mini SIM kart alınması şart. Cep’te kullanılan SIM kartların daha küçük boyutlu versiyonu operatörler tarafından satılıyor. Burada da abonenin yeni bir hat açtırmasında fayda var. Çünkü mevcut telefon numarasının kopya olarak mini SIM kartı alındığında sorun yaşanıyor. Kullanıcı herhangi bir cihazı aktif ettiğinde diğerinin iletişimi kesiliyor.



Alınacak olan mini SIM, cihazın yan tarafındaki bölüme yerleştiriliyor. Bu bölüm kutunun içinden çıkan iğne ile açılıyor. Herhangi bir toplu iğne de bu işlevi görüyor. Ardından iPad’e internet erişimi sağlanıyor. Bu arada hatırlatalım Wi-Fi ve cep şebekesi aktif olduğunda iPad internet bağlantısı için daha iyi sonuç veren Wi-Fi şebekesini kullanıyor.



3G servisinin satın alınacağı veri planı nedir?



3G paketlerini cep operatörleri satıyor. Turkcell bunun için 3 aylık kampanya yaptı. 1 GB’lık paket 21.75 TL (Kampanyasız 29 TL), 4 GB’lık paketi 29.25 TL’den (Kampanyasız 39 TL) satıyor. Vodafone’da 1GB 30 TL, 4GB 45 TL’den tarife belirledi. Avea ise 1GB’lık paketi 29 liradan, 4 GB’lık internet paketini aylık 39 liradan satıyor.



