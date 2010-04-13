İpad'e Almanya'dan rakip 'WePad'

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Deutsche Welle'in haberine göre, WePad, 10 gün önce ABD'de satışa çıkan ve büyük ilgi gören tablet bilgisayar iPad'e Almanya'dan rakip çıktı. Berlin merkezli Neofonie adlı küçük bir bilişim şirketi, WePad adlı tablet bilgisayarı Ağustos'ta piyasaya sürüyor.



iPad'de olmayan özellikler WePad'de



Üeritici firma Nefonie'nin başkanı Helmut Hoffer von Ankershoffen, WePad'in marifetlerini şöyle sıralıyor: 1,66 Gigahertz hızında Intel Atom N450 işlemciye sahip WePad, 16 ve 32 Gigabyte sabit bellek seçenekleriyle tüketiciye sunulacak. Kablosuz internet özelliği (WLAN) sayesinde mobil internet kullanımı mümkün olacak. iPad'in aksine Adobe Flash programı sayesinde internet ortamındaki tüm multimedya içerikleri izlenebilecek. Ayrıca cihazı harici bir klavye ile kullanmak da mümkün. Linux işletim sistemi bazlı WePad, kullanıcılarına bedava bir Office program paketi de sunacak. Kısaca "app" olarak adlandırılan farklı uygulamaların sayısınınsa ilk aşamada 10 bini bulması bekleniyor.



WePad'in tanıtımını Nefonie adlı şirketin başkanı Helmut Hoffer von Ankershoffen yaptı.





Sansür yok



Ve önemlisi: iPod'un aksine WePad, internetteki içerikleri hiçbir şekilde sansürlemeyecek ya da kısıtlamayacak. WePad'de ayrıca multitasking özelliği de bulunacak. Örneğin bir taraftan müzik dinlerken, diğer taraftan fotoğrafları görüntüleyebilecek ya da internette gezilebilecek. Yani normal bir dizüstü bilgisayarla yapılabilen hemen herşey bu yeni tablet bilgisayarla da mümkün olacak. WePad'in satış fiyatıysa bellek büyüklüğüne göre 449 ile 569 euro arasında değişecek.



Peki WePad, tüketiciden gerekli ilgiyi görebilecek mi? Üretici firma, Apple gibi bir dünya deviyle rekabet edebilecek mi? Neofonie şirketinin başkanı Helmut Hoffer von Ankershoffen, daha şimdiden 20 bin adet ön sipariş aldıklarını belirtiyor ve ekliyor: "Ayrıca bu cihaz üzerinden sanal ortamda yapılan her türlü cirodan da pay alacağız. Örneğin kullanıcılar ücretli uygulamaları yüklediğinde ya da internetten alışveriş yaptıklarında biz de kazanacağız. Ayrıca kendimiz de ürün ve hizmet pazarlaması yapacağız. Tabii reklamlardan da para kazanacağız."



Şüpheyle yaklaşanlar da var



Ancak Berlin'deki WePad tanıtımını izleyenler arasında bu yeni tablet bilgisayarın başarı şansıyla ilgili şüphesi olanlar da vardı. Bilişim konularında uzmanlaşmış deneyimli Alman gazeteci Hans von der Buchrard, Apple gibi büyük bir şirketle rekabet etmenin pek kolay olmayacağı görüşünde. Von der Buchard, "Bugüne kadarki açıklamalar, WePad'in iPad'den önce Almanya'da satışa sunulacağı yönündeydi. Şimdiyse Ağustos deniyor. Bu tarihe yetişecek mi, bekleyip göreceğiz. Tabii bir de teknik destek hizmetlerinin eksiksiz sağlanabilmesi gerekiyor" sözleriyle şüphelerini dile getiriyor.



Apple firmasının 3 Nisan'da ABD'de satışa sunduğu iPad büyük ilgi gördü





Hangisini almalı?

Adı ister iPad olsun, ister WePad, ister başka bir "Pad"... İnsanoğlunun mobil eğlence ve internet konusundaki beklenti ve gereksinimlerine hitap edecek daha pek çok yeni cihaz, önümüzdeki dönemde birbiri ardına tüketicilerin beğenisine sunulacak. Burada önemli olan, sırf almış olmak ya da teknolojideki son trendlerin gerisinde kalmamak için değil, ihtiyaçlarımız doğrultusunda bu ürünlere ilgi göstermemiz. Nasıl ki internette video izlemeye ya da webcam'le chat yapmaya meraklı birisi iPad aldığında hayal kırklığına uğrayacaksa, aynı şekilde çarpıcı bir tasarıma önem veren ya da yüzbinlerce pratik uygulama arasından seçim yapmak isteyen birisi için de WePad ilk aşamada doğru bir seçim olmayabilir.



Yakın gelecekte bize sunulacak sayısız tablet bilgisayar arasında en kolay seçimiyse "Mobil internet ve eğlenceyle hiç işim olmaz, ev ya da işyerimdeki bilgisayar bana yetiyor da artıyor bile" diye düşünenler yapacak gibi görünüyor!