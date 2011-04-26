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Ekonomi

IPAD'E 2 YENİ RAKİP TOKYO (A.A)

26 Nisan 2011 17:16

-IPAD'E 2 YENİ RAKİP TOKYO (A.A) - 26.04.2011 - Japon elektronik üreticisi Sony, iki yeni nesil tabletle pazar lideri ABD'li Apple'ın IPad'ine rakip olmaya hazırlanıyor. Sony Başkan Yardımcısı Kunimasa Suzuki, Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, Sony'nin iki yeni nesil tabletini tanıttı. Sony'nin tanıttığı her iki tablet de Google'ın Android 3.0 işletim sistemine sahip olacak.  Firmanın yeni nesil tabletlerinin markası ''Sony Tablet'', modelleri ise S1 ve S2 olacak. Her iki tablet de WiFi ve 3G/4G desteğine sahip olacak. S1 model tabletin 9,4 inçlik ekranı, S2'de ise çift ekran bulunacak. Katlanabilir 5,5 inçlik, 1024×480 çözünülürlüğüne sahip iki ayrı ekrandan oluşan S2'nin ekranları tercihe bağlı olarak bir arada ya da ayrı ayrı işlevlere sahip olacak şekilde kullanılabilecek. Kızıl ötesi teknolojisi de bulunan tabletler, DLNA desteği sayesinde içeriğini farklı görüntü ve ses araçlarına aktarma imkanı sunarken, PlayStation Suit desteğini de barındıracak.  Sonbahar aylarında piyasaya çıkması hedeflenen tabletlerin fiyat bilgileri ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi.

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