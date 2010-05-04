İpad satışı 1 milyonu aştı

T24- Apple'ın hala tartışılan tablet bilgisayarı iPad, tanıtımından sadece 28 gün sonra, 1 milyon adetlik satış rakamını aştı. Bu süre içinde iBook Store’dan 1.5 milyon elektronik kitap, App Store’dan da 12 milyon uygulama indirildiği açıklandı.



Apple'ın CEO'su Steve Jobs: " 28 günde bir milyon iPad, ilk iPhone'un, bu satış rakamına ulaşması için geçen sürenin yarısından bile daha az. Ürün talebi artarak devam ediyor ve biz bu büyülü aletin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için çok çalışıyoruz." dedi.