İpad rekora koşuyor

T24- Apple, yeni ürünü iPad'i ABD'de lansmanını yaptığı Cumartesi günü 300 bin adetten fazla sattı. Apple, en en gözde ürünü iPhone ile iki günde bu rakama ulaşmıştı.



Uzmanlar iPad satışlarının Paskalya tatili boyunca 250 ila 300 bini bulmasını bekliyordu. Bu beklenti, daha ilk 24 saat içinde aşıldı. Şimdi de ilk yıl için yapılan 5 milyonluk satış tahmininin kırılıp kırılamayacağı merak ediliyor.







Apple'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, ABD'de Cumartesi gece yarısına kadar 300 binden fazla iPad'in satıldığı kaydedildi. Şirket, iPad kullanıcılarının ilk günün sonunda da, Apple'ın online mağazasından bir milyondan fazla uygulama ve 250 binden fazla dijital kitap indirdiğini duyurdu.



Borsa değerleri fırladı



Apple başkanı Steve Jobs ilk günün sonuçlarından memnun kaldığını açıkladı. iPad, Apple'ın borsa değerlerini olumlu etkiledi. Apple hisseleri yüzde 0,6 değer kazandı.



Akıllı cep telefonları ile dizüstü bilgisayarlar arasındaki boşluğu doldurmayı hedefleyen iPad, 24,6 cm uzunluğunda, 1,25 cm kalınlığında ve 680 gram ağırlığında. 16 GB ile 64 GB arasında hafıza seçenekleriyle satılan iPad'in, yaklaşık 10 saatlik pil ömrü bulunuyor. iPad internette surf, e-posta kullanımı, video izleme ve müzik dinleme imkânlarının yanı sıra, oyunlar ve e-kitap uygulamasıyla geliyor.



'iPad videosu rekor kırdı'

Bu arada ABD'de Justin Kockott isimli bir üniversite öğrencisinin satın aldığı iPad'i beyzbol sopasıyla parçalarken görüntüleyip Youtube'a yerleştirdiği video, izlenme rekorları kırdı. Pittsburgh'da, elektronik malzeme satan bir mağaza önünde iPad'ini tahrip eden 19 yaşındaki Justin Kockott, “Birileri zaten yapacaktı, ilk ben olmak istedim” dedi. Youtube'da videosuna çok eleştiriler geldiğini kaydeden genç, “Tahmin ediyordum ama bu kadar yoğun tepki beklemiyordum doğrusu” dedi. Kockott'un videosu 48 saat içinde 300 binden fazla görüntülendi.