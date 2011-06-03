-iPAD İÇİN BÖBREĞİNİ SATTI ŞANGHAY (A.A) - 03.06.2011 - Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde 17 yaşındaki bir genç tablet bilgisayar iPad 2 almak için böbreğini sattı. Şanghay Günlüğü gazetesinin haberine göre, Cıng soyadlı öğrenci 22 bin yüen (yaklaşık 5 bin 385 TL) karşılığında böbreklerinden birini sattı. Cıng, çok geçmeden sağlığının kötüye gitmesi nedeniyle pişman olduğunu belirtti. Cıng, iPad 2 almak istediğini ancak yeterli parası olmadığını ifade ederek, internet üzerinden bir simsarla temasa geçtiğini ve simsarın böbreklerinden birinin satışına yardımcı olabileceğini söylediğini kaydetti. Simsarın böbreğin alınmasıyla ilgili gerekli ameliyatı ayarlaması üzerine 28 Nisan'da Hunan eyaletinin Çıncou şehrine giden Cıng, durumdan ailesinin haberinin olmadığını ve kendisine 22 bin yüen para ödendiğini söyledi. Çıncou'da bir hastanede geçirdiği operasyonun ardından Cıng'ın elinde bir iPad 2 ve iPhone'la memleketine dönmesinin ardından annesi polise durumu bildirdi. Soruşturmanın sürdüğünü belirten yetkililer, simsarın telefonunun kapalı olduğunu ve yerinin henüz tespit edilemediğini belirtti. Cıng'ın ameliyatını yapan hastanenin organ nakline müsait olmadığı bildirilirken, hastane yetkilileri konuyla ilgili bilgileri olmadığını, operasyonu yapan birimin Fucien eyaletinden bir işadamına ihale yoluyla verildiğini kaydetti. Öte yandan daha önce Guangdong eyaletinde bazı üniversite öğrencilerinin iPad 2 alabilmek için spermlerini sattığı bildirilmişti. Eyalette yerel hastanelerde her sperm bağışında 300 yüen verildiği ve uygun donörlerin prosedürü tamamlaması için 10 kere hastaneye gitmesi gerektiği belirtiliyor. Şanghay Fudan Üniversitesinden Sosyolog Yü Hay, yeni iPhone ve iPad'lerin başta gençler olmak üzere herkes üzerinde bir etkisi olduğunu söyledi ve özellikle gençlerin bundan çok etkilenerek ailelerinin almaması durumunda aptalca şeyler yapabileceğini kaydetti. Çin'de iPad 2'ler 3 bin 688 yüen ile 5 bin 288 yüen arasında, iPhone telefonlar ise 3 bin 999 yüen ile 5 bin 999 yüen arasında satışa sunuluyor.