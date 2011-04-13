-IPAD BREZİLYA'DA DA ÜRETİLECEK SAO PAULO (A.A) - 13.04.2011 - Dünyanın en büyük fason elektronik üreticisi Foxconn'un Brezilya'ya yapacağı yatırımın ardından Ipad artık Brezilya'da da üretilebilecek. Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff, yaptığı açıklamada, Foxconn'un Brezilya'ya yapmayı planladığı yatırımın tutarının 12 milyar doları bulabileceğini söyledi. Rousseff, hükümetinin, şirketle çeşitli seçenekleri müzakere ettiğini, yatırım konusunda 5-6 yıl süresince 300 ile 400 milyon dolardan 12 milyar dolara uzanan çok çeşitli imkanlar bulunduğunu ifade etti. Brezilya Bilim ve Teknoloji Bakanı Aloizio Mercadante ise müzakerelerin olumlu seyretmesiyle, Foxconn'un en erken bu yıl İPad'in üretim fabrikasını inşa etmeye başlayacağını belirtti. Tayvan merkezli Foxconn'un Apple, Hewlett Packard ve Dell gibi markalara üretim yaptığı fabrikalarının çoğunluğu Çin'de bulunuyor. Çin'de işgücü maliyetlerinin artmasının ardından Foxconn, operasyonlarını Çin'den başka ülkelere genişletmeyi planlıyor. Uzmanlar, Latin Amerika pazarına ürün sunmak için Brezilya'nın en uygun ülke olduğunu ifade ediyorlar. Ancak birçok şirket yüksek ithalat tarifeleri nedeniyle ülkeye girişte zorlanıyor.