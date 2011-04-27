-IPAD 2'NİN TÜRKİYE'DE SATIŞI CUMA BAŞLAYACAK İSTANBUL (A.A) - 27.04.2011 - Bilkom, iPad 2'nin Türkiye'de resmi satışına 29 Nisan Cuma günü başlayacağını duyurdu. Konuya ilişkin açıklamada, Avrupa'da satışına 27 Mart tarihinde başlanan iPad2'nin, Türkiye'nin tek yetkili Apple distribütörü Bilkom güvencesi ile 29 Nisan Cuma günü resmi olarak Türkiye'de satışa sunulacağı belirtildi. Tamamen yenilenen iPad 2'nin tüm modellerinin Bilkom tarafından sağlanan satış sonrası destek, servis ve 2 yıl garanti avantajıyla KDV dahil 1080 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkarılacağı dile getirilen açıklamada, iPad 2'nin tüm modellerinin İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep ve Adana illerindeki Apple Premium Reseller Mağazaları ve Bimeks, Darty, Electroworld, Mediamarkt, Teknosa, Media-Saturn ve Vatan mağazaları ile 100'den fazla yetkili Apple satış noktasında uygun ödeme seçenekleri ile bulunabileceği kaydedildi.