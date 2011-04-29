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Ekonomi

IPAD 2'LER 6 SAATTE TÜKENDİ İSTANBUL (A.A)

29 Nisan 2011 21:04

-IPAD 2'LER 6 SAATTE TÜKENDİ İSTANBUL (A.A) - 29.04.2011 - Bilkom tarafından bu sabah Türkiye'de satışa sunulan iPad 2'ler 6 saatte tükendi.  Türkiye'nin tek yetkili Apple distribütörü Bilkom güvencesi ile Japonya ile aynı anda satışa çıkan iPad2'lerin gördüğü yüksek talep, Bilkom'un online satış kanalı ''store.bilkom.com.tr''de sık sık kilitlenmelere neden oldu. 100'den fazla Apple satış noktasında satış sonrası destek, servis ve 2 yıl garanti avantajıyla KDV dahil 1080 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan iPad 2'lerin 6 saat içinde tamamı satıldı. Birinci Nesil iPad'lere göre yüzde 33 daha ince ve yüzde 15 daha hafif olan iPad2'lerin Türkiye'de en çok tercih edilen modeli, beyaz renkte 64 GB Wi-Fi 3G modeli oldu.

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