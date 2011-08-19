-İp yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltında İSTANBUL (A.A) - 19.08.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 kişi arasında İşçi Partisi (İP) Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Bedri Gültekin, Erkan Önsel ve Turan Özlü de bulunuyor. Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında İP İstanbul İl Teşkilatı, Ulusal Kanal ve Aydınlık gazetesinde yapılan aramalar sırasında Gültekin, Önsel ve Özlü'nün yanı sıra Aydınlık gazetesi çalışanları Mehmet Bozkurt, Caner Taşpınar, Ruhsar Şenoğlu ve Bülent Baş ile Ulusal Kanal muhabiri İlyas Gümrükçü de gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yapılan aramalar devam ediyor.