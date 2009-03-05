İP, Savcı Pekgüzel'i HSYK'ya şikâyet etti

İP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Özbey, "Ergenekon" soruşturmasını yürüten savcılardan Mehmet Ali Pekgüzel hakkında "savcılık görevini ihmal ve kötüye kullandığı" iddiasıyla Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSYK) şikâyette bulundu.



Özbey, şikayet dilekçesini vermeden önce yaptığı açıklamada, "Ergenekon" soruşturmasında ve davasında "başından beri büyük bir hukuksuzluk ve kanunsuzluğun' devam ettiğini öne sürerek, "Bu hukuksuzluğun ve kanunsuzluğun bir kanıtı daha ortaya çıkmıştır" dedi.



"Parti binasındaki aramalarda bulunduğu iddia edilen ve içinde Yargıtay binasının krokisinin bulunduğu belirtilen CD'nin arama tutanaklarında yer almadığını ancak savcıların bunu iddianameye yazdığını" öne süren Özbey, "Davanın iddianamesinin ekinde yer alan o yüzlerce klasörün içinde 213 nolu klasörün içinde bir el yazısı not bulduk. Bu el yazısı notta, Yargıtay krokisi olduğu söylenen CD'nin içeriği tarif ediliyor. Yani, o sözde CD incelenirken nasıl tutanak tutulması gerektiğine dair bir talimat" diye konuştu.



"Davanın 24 Şubat 2009 tarihindeki duruşmasında, savcı Mehmet Ali Pekgüzel'in el yazısı notun kendisine ait olduğunu ve notun yanlışlıkla dava dosyası içinde kaldığını söylediğini" iddia eden Özbey, "Bu bir suç itirafıdır. Savcı Mehmet Ali Pekgüzel, İP'nin bulunduğu yalanı ileri sürülen CD'nin hazırlanmasında ve sözde delil klasörüne konulmasında bilgi sahibi olduğunu ve bu hazırlıkta bu tertipte rol aldığını İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda itiraf etmiştir. Bunu bir savcı yapamaz. Böyle bir notu bir savcı yazamaz" kullandı.



Açıklamanın ardından şikayet dilekçesi ve söz konusunu notun kopyalarını basın mensuplarına dağıtan Özbey, daha sonra şikâyet dilekçesini sundu.

