T24 LogoT24 Logo
Gündem

İP, Savcı Pekgüzel'i HSYK'ya şikâyet etti

İP, Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılardan Mehmet Ali Pekgüzel hakkında HSYK'ya şikâyette bulundu.

05 Mart 2009 02:00

İP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Özbey, "Ergenekon" soruşturmasını yürüten savcılardan Mehmet Ali Pekgüzel hakkında "savcılık görevini ihmal ve kötüye kullandığı" iddiasıyla Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSYK) şikâyette bulundu.

Özbey, şikayet dilekçesini vermeden önce yaptığı açıklamada, "Ergenekon" soruşturmasında ve davasında "başından beri büyük bir hukuksuzluk ve kanunsuzluğun' devam ettiğini öne sürerek, "Bu hukuksuzluğun ve kanunsuzluğun bir kanıtı daha ortaya çıkmıştır" dedi.

"Parti binasındaki aramalarda bulunduğu iddia edilen ve içinde Yargıtay binasının krokisinin bulunduğu belirtilen CD'nin arama tutanaklarında yer almadığını ancak savcıların bunu iddianameye yazdığını" öne süren Özbey, "Davanın iddianamesinin ekinde yer alan o yüzlerce klasörün içinde 213 nolu klasörün içinde bir el yazısı not bulduk. Bu el yazısı notta, Yargıtay krokisi olduğu söylenen CD'nin içeriği tarif ediliyor. Yani, o sözde CD incelenirken nasıl tutanak tutulması gerektiğine dair bir talimat" diye konuştu.

"Davanın 24 Şubat 2009 tarihindeki duruşmasında, savcı Mehmet Ali Pekgüzel'in el yazısı notun kendisine ait olduğunu ve notun yanlışlıkla dava dosyası içinde kaldığını söylediğini" iddia eden Özbey, "Bu bir suç itirafıdır. Savcı Mehmet Ali Pekgüzel, İP'nin bulunduğu yalanı ileri sürülen CD'nin hazırlanmasında ve sözde delil klasörüne konulmasında bilgi sahibi olduğunu ve bu hazırlıkta bu tertipte rol aldığını İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda itiraf etmiştir. Bunu bir savcı yapamaz. Böyle bir notu bir savcı yazamaz" kullandı.

Açıklamanın ardından şikayet dilekçesi ve söz konusunu notun kopyalarını basın mensuplarına dağıtan Özbey, daha sonra şikâyet dilekçesini sundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24