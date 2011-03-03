-İP KOPTU YERE ÇAKILDILAR İZMİR (A.A) - 03.03.2011 - İzmir Büyükşehir Belediyesi binasının dış cephesinin tadilatı sırasında iskelenin ipinin kopması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşen biri üniversite öğrencisi iki işçi öldü. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Konak'taki binasının dış cephesinin tadilatını yapan özel mühendislik firmasında görevli işçiler Nesih Taşkın (26) ile Mehmet Toprak'ın (47) üzerinde bulunduğu iskelenin ipleri koptu. İskeleyle birlikte yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşen işçilerden Nesih Taşkın, Alsancak Devlet Hastanesine, Mehmet Toprak ise Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. İki işçi, hastanede öldü. Nesih Taşkın'ın Amasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencisi olduğu öğrenildi. Tadilatta görevli işçilerden Önder Akçay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ölen arkadaşlarının çalışırken güvenlik kemeri takmadığını söyledi.