İP: Ergenekon savcıları soruşturulsun

İşçi Partisi, Ergenekon iddianamesini hazırlayan savcıların soruşturulması için başvuruda bulundu.



İşçi Partisi, Ergenekon davasının iddianamesinde "Türk Silahlı Kuvvetleri ve bazı emekli subaylar hakkında hiç bir kanıtı olmayan hakaret, iftira ve suçlamalar bulunduğu" gerekçesiyle iddianameyi hazırlayan Cumhuriyet savcıları Zekeriya Öz, Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın hakkında soruşturma talebinde bulundu.



Parti adına Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna (HSYK) suç duyurusu dilekçesini veren İP Merkez Karar Kurulu üyesi Ayhan Sarıhan, burada yaptığı açıklamada, savcıların hazırladıkları iddianameyle Türk Silahlı Kuvvetlerini küçük düşürmeye, halkı askerden soğutmaya yönelik bir çaba içinde olduğunu öne sürdü.



Orduyu iftira ve hakaretlere karşı savunmanın bütün yurttaşların görevi olduğunu dile getiren Sarıhan, "Orduyu aşağılayan bu yöntemlere ancak düşman bir ülkenin psikolojik savaş birimleri başvurabilir. İddianame bu biçimiyle yasalara aykırıdır" diye konuştu.



Sarıhan, daha sonra savcılar hakkında hazırlanan suç duyurusu dilekçesini HSYK'ya sundu.

