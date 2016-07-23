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Spor

IOC'den Sibel Özkan'a "olimpiyat madalyanı iade et" çağrısı

Sibel Özkan'ın tekrar analiz edilen testlerinde, yasaklı "stanozolol" maddesine rastlandığı açıklandı

23 Temmuz 2016 02:17

IOC, anti-doping kurallarını ihlal ettiği tespit edilen Sibel Özkan'ın, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda halterde 48 kiloda elde ettiği gümüş madalyayı geri vermesini talep etti.

IOC'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, Sibel Özkan'ın tekrar analiz edilen testlerinde, örneklerinde yasaklı "stanozolol" maddesine rastlandığı bilgisi verildi.

Açıklamada, Disiplin Komisyonunun bu gelişme üzerine Sibel Özkan'ın 2008 Pekin'de kazandığı gümüş madalyayı iade etmesini istediği ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin de alınan karara uyması gerektiği ifade edildi.

Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, haziran ayında yaptığı açıklamada, 2008 Pekin Olimpiyatları öncesi alınan ikinci numunesi pozitif çıkan Sibel Özkan'ın, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 5-21 Ağustos'ta düzenlenecek olimpiyatlara katılamayacağını açıklamıştı.

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