IOC’den doping önlemi



Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları sırasında alınan doping numunelerinin yeniden incelenmesi sonucunda 31 sporcuya ait numunenin pozitif çıktığını açıkladı. Sözkonusu durumdan 12 ülkeden 6 branştaki sporcuların etkilendiği belirtildi. Ancak sporcuların isimlerine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Numuneleri pozitif çıkan sporcuların, 2,5 ay sonra başlayacak Rio 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları’ndan men edilmesi gündemde.

Toplam 454 numunenin son teknolojik yöntemlerle incelendiği belirtilirken, buna ek olarak yakında 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’na ait 250 numunenin daha yeniden ele alınacağı belirtildi.

Öte yandan IOC, Dünya Anti Doping Ajansı WADA’dan Rusya'ya karşı, 2014’de Soçi Kış Olimpiyat Oyunları’nda kitlesel doping yapıldığı iddialarına ilişkin inceleme başlatmasını istedi. Rusya Olimpiyat Komitesi’nden konuyla ilgili işbirliği sağlaması talep edildi.

IOC Başkanı Bach: Kazanmalarına izin vermeyeceğiz

IOC Başkanı Thomas Bach konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Tüm bu önlemler kazanmalarına izin vermeyeceğimiz dolandırıcılara karşı önemli bir darbedir. Doping yapanların saklanacak yeri yok. Pekin ve Londra testleri ve Soçi’ye ilişkin iddiaların araştırılması, spor ve milliyetten bağımsız olarak temiz sporcuları koruma adına atılmış yeni bir adımdır” diye konuştu.