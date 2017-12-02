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Spor

IOC'den 3 Rus sporcuya ömür boyu men

2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda mücadele eden 3 Rus sporcu, doping yaptıkları gerekçesiyle ömür boyu men cezası aldı

02 Aralık 2017 04:08

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda doping yaptığı tespit edilen 3 Rus sporcuya daha ömür boyu men cezası verdi.

IOC'den yapılan açıklamaya göre, kayaklı koşu kategorisinde yarışan Yulia Chekaleva ve Anastasia Dotsenko ile biatloncu Olga Zaytseva, Soçi'deki olimpiyatlarda doping yaptıkları gerekçesiyle spordan ömür boyu men edildi.

Soçi 2014'te Chekaleva ve Dotsenko katıldıkları yarışta derece elde edemezken, Zaytseva ise dörtlü kadınlar finalinde gümüş madalya kazanmıştı.

IOC, doping numuneleri yeniden incelenen sporcu sayısının 36'ya çıktığını da belirtti. IOC, bu i̇ncelemeler sonucunda son bi̇r ay i̇çi̇nde 25 Rus sporcuya ceza verdi.

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