-IOC Başkan vekili Zaiqing Türkiye'de İSTANBUL (A.A) - 11.09.2011 - Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkan Vekili Yu Zaiqing, Wushu Federasyonu'nun davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. THY'nin tarifeli uçağıyla Paris'ten İstanbul'a gelen IOC Başkan Vekili ve Dünya Wushu Federasyonu (IWUF) Başkanı Çinli Yu Zaiqing, Atatürk Havalimanı'nda Türkiye Wushu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz ve federasyon yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı. Atatürk Havalimanı'nda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Yu Zaiqing, İstanbul'un 6 kentle birlikte aday olduğu 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları adaylığını ve olimpiyatları düzenleme şansını nasıl gördüğüne ilişkin soru üzerine, ''2020 yılında yapılacak Yaz Olimpiyat Oyunları için İstanbul'a bol şans dilerim'' dedi. Zaiqing, ''Türkiye Dünya Basketbol Şampiyonası gibi birçok organizasyonu başarıyla yaptı, Dünya Güreş Şampiyonası'nı da İstanbul'da düzenliyor. 2020 Olimpiyatlarını da başarıyla gerçekleştirebilir mi?'' sorusu üzerine, ''Türkiye önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptı. Olimpiyatları da başarıyla gerçekleştirebilir. Bunun için gayretli olmak ve çok çalışmak gerekiyor'' yanıtı verdi. Türkiye ziyareti sırasında Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın da konuğu olacak olan Zaiqing, İstanbul'da yarın başlayacak 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nın açılışına katılarak, daha sonra Ankara'ya geçeceğini ve 6-15 Ekim 2011 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek 11. Dünya Wushu Şampiyonası organizasyonuna katılacağını söyledi.