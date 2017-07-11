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Spor

IOC 2024 olimpiyatları için toplandı

Kulislerdeki en güçlü beklenti 2024 için Paris, 2028 için de Los Angeles’ın seçilmesi şeklinde

11 Temmuz 2017 20:44

2024 Olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapacak şehir belli oluyor. Sonuna gelinen karar sürecinde adaylar, Paris ve Los Angeles heyetleri İsviçre’nin Lozan şehrine gelerek komite önünde tanıtımlarını yaptı.

Los Angeles heyetinin başında şehrin Belediye Başkanı Eric Garcetti bulunuyordu. Paris ise çiçeği burnunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un açık desteğini aldı. Lozan’a gelen Macron “olimpiyatlar için en güçlü aday Paris çünkü bu proje açık fikirlilik, hoşgörü ve çevreye saygı gibi üç değerin en güçlü savunucusu konumunda” şeklinde konuştu.

Aynı oyunlar için daha önce Budapeşte, Hamburg ve Roma da adaylık başvurusunda bulunmuştu. Ancak süreç devam ederken bu 3 şehir adaylıklarını geri çekti.

Komite 2024 ile birlikte 2028 oyunları için de karar açıklayacak. Kulislerdeki en güçlü beklenti 2024 için Paris, 2028 için de Los Angeles’ın seçilmesi şeklinde. Kararın hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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