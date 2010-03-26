İntikamı acı oldu

T24 -

Büyük taraftar desteği

Tribünün ön kısmı boş bırakıldı

Canaydın için alkış

Hasagiç kadroda yok

Turkcell Süper Lig'de lider durumda bulunan Bursaspor, yaklaşık 30 bin taraftarının önünde oynadığı karşılaşmadan sürpriz bir şekilde mağlup olarak ayrıldı.Olimpiyat Stadı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşan Bursaspor ev sahibi ekibin erken gelen gollerini çıkartamayınca karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı ve şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.Adı şike skandalına karışan bazı isimler nedeniyle sıkıntılı günler geçiren İstanbul Büyükşehir Belediyespor adeta ilk yarıdaki 6-0'lık Bursaspor mağlubiyetinin intikamını aldı.Karşılaşmaya İstanbul büyükşehir Belediyespor çok iyi başladı. 9. dakikada kornerden gelen topa kafayla iyi vuran Martin Kus'un golüyle öne geçen İBB'de ikinci gol de 29. dakikada Hasan Ali'den geldi. İlk yarı bu skorla sona erdi. İlk yarıda Bursaspor alışık olmadığımız bir görüntü sergilerken rakip kalede etkili olamadı. Ortasahada büyük tutukluk yaşayan Bursaspor'da Ozan İpek ilk yarıda etkisiz kaldı, Sercan Yıldırım ise İstanbul BB'nin iyi ofsayt taktiği nedeniyle birçok kez ofsayta takıldı.Skor 2-0 olduktan sonra bursasporlu futbolcularda bir sinir harbi dikkat çekerken ikinci yarıya Ertuğrul Sağlam oyuna Iglesias'ı alarak başladı. İkinci yarının ilk dakikalarında etkili bir performans göstermesine karşın gol bölgelerinde etkili olamayan Bursaspor'da Sercan Yıldırım'ın etkisiz futbolu ikinci yarıda da sürdü. İkinci yarıda Belediye'ni tam da rahatlığı dakikalarda Bursaspor'un golü geldi. 79. dakikada volkan Şen Bursaspor'u umutlandıran golü kaydetti.Turkcell Süper Lig'de lider Bursaspor'un deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yaptığı maçta, yeşil-beyazlı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşma için otobüsler ve özel otomobilleriyle Bursa'dan İstanbul'a gelen taraftarlar, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kendilerine ayrılan tribünde takımlarını coşkuyla destekledi. Karşılaşmayı yaklaşık 25 bin Bursaspor taraftarı izlerken, tribünlere çeşitli pankartlar ve büyük Bursaspor bayrakları asıldı. Bu arada, stada giden yolda trafik yoğunluğu yaşanırken, bazı taraftarların yürüyerek stada geldiği görüldü.İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 14 Mart'ta Diyarbakırspor ile yaptığı maçın, konuk ekip taraftarlarının 87. dakikada sahaya girmesi nedeniyle tatil edilmesinin ardından, bu akşamki maçta konuk taraftarların bulunduğu tribünde önlem alındığı görüldü.Bursaspor taraftarlarının yer aldığı tribünün ön kısmındaki ilk koltuklar boş bırakılırken, taraftarların önlerine özel güvenlik elemanları yerleştirildi. Tribünün ön sırasındaki ilk koltuklarda ise polisler yer aldı.Karşılaşma öncesi Bursasporlu taraftarlar, hafta içinde vefat eden Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Özhan Canaydın'ı alkışladı.Taraftarlar, karşılaşma öncesi Canaydın'ın vefatı nedeniyle yapılan saygı duruşu boyunca alkış tutarken, tribünde "Bursa'mızın en efendi insanı, mekanın cennet olsun" yazılı pankart yer aldı.İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da, futbolda şike iddialarına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Sarıyer Adliyesi'nde savcılıkça serbest bırakılan kaleci Kenan Hasagiç, Bursaspor maçı kadrosuna alınmadı.Geçen hafta yapılan Manisaspor maçında ilk 11'de bulunan Hasagiç, hafta içinde yaşanan olayın ardından bugün kadroda yer almadı. Hasagiç'in yerine Bursaspor maçında kaleyi Oğuzhan korudu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Arif Erdem ve oyunculardanTaner Gülleri'nin de ifadeleri soruşturmayı yürüten savcı tarafından alınmış, bu ikili savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.