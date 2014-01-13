İntikam için düşmanının bacağını yedi

Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki çatışmalar sırasında bir Hristiyan milis, öldürülen ailesinin intikamını almak için katlettiği kişinin bacağını yedi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, kendisine Mad Dog (Çılgın Köpek) lakabını takan Ouandja Magloire adlı milis, başkent Bangui'de bir Müslüman'a saldıran grubtaydı.

Ouandja Magloire, Müslümanların hamile eşini, baldızını ve onun bebeğini öldürdükleri için "öfkeli" olduğunu söyledi. BBC Muhabiri Paul Wood'a konuşan Magloire kurbanını ilk olarak bir minübüste gördüğünü ve takip etmeye karar verdiğini anlattı. Daha sonra yanındakilerin 20 kişiye ulaştığını anlatan milis, minibüsün şöförünü aracı durdurmaya zorladıklarını ve Müslüman erkeği sokağa çıkardıklarını söyledi.



Öldürdüğü kişinin bacağını yedi



Magloire, kurbanın ateşe verilmeden önce dövüldüğünü ve sonra da bıçaklandığını söyledi. BBC Muhabiri Wood da, Magloire'un kurbanının bacağını yerken çekilmiş fotoğraflar olduğunu belirtiyor. Görgü tanıklarına göre olaya kimse müdahale etmedi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yamyamlık olayları nadiren görülüyor. Ancak çok sayıda Hristiyan milis büyüye inanıyor. Bazıları kendilerini yenilmez hale getirdiği inancıyla öldürdükleri insanların organlarından yapılan muskalar takıyor.

Hristiyanların çoğunlukta yaşadığı Orta Afrika Cumhuriyeti'nde geçen ay yaşanan şiddet olaylarında en az bin kişi öldü. Onbinlerce kişi de Hristiyan-Müslüman çatışmasına dönüşen şiddet nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ancak bölgedeki gazeteciler, Fransız Ordusu'nun arabuluculuğuyla varılan ateşkes anlaşmasının ardından rakip milisler arasındaki çatışmaların azaldığını söylüyor.