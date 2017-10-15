İntiharından 2 gün sonra hafif ticari aracı çalındı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, balkondan atlayarak intihar eden 76 yaşındaki Kanber Erol\'a ait hafif ticari araç çalındı.

Sümerevler Mahallesi\'nde 5 katlı binanın 4\'üncü katında oturan Kanber Erol, 10 Ekim salı günü balkonda atlayarak ağır yaralandı. Erol, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Aradan kısa süre geçtikten sonra Erol\'a ait olan 02 AJ 068 plakalı hafif ticari araç evin önünde park halindeyken çalındı. Sabah uyanan yakınları aracın yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. Polis tarafından çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polisler dün gece şüphe üzerne plakasız hafif ticari bir aracı durdurmak istedi. Polisin \'dur\' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, Yunus Emre Mahallesi\'nde aracı bırakarak kaçtı. Yapılan incelemede aracın intihar edenr Kanber Erol\'a ait olduğu belirlendi. Aracı çalan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başatılan çalışma sürdürülüyor.



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