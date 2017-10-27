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İntihara teşebbüs edenlere bakarken kaza yaptılar

Ergün AYAZ- Nabi YAZICI/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle yön tabelasının üzerine çıkarak intihara teşebbüs eden 4 işçiye bakan sürücüler kaza yaptı

27 Ekim 2017 20:56

Ergün AYAZ- Nabi YAZICI/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle yön tabelasının üzerine çıkarak intihara teşebbüs eden 4 işçiye bakan sürücüler kaza yaptı. 1 beton mikseri, 1 TIR ve 1 kamyon ardı ardına çarpışırken, 1 sürücü yaralandı.
Olay, İzmit Yahya Kaptan Mahallesi TEM Otoyolu Kandıra gişeleri girişinde meydana geldi. Tramvay projesinde taşeron firmaya bağlı çalışan akraba oldukları öğrenilen Kadir, Mürsel, Ergün ve Cengiz Yurt yaklaşık 30 bin lirayı bulan maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle trafik tabelasına çıkıp intihara teşebbüs etti. Daha önce de aynı tabelaya çıkan tramvay projesinde çalışan işçiler paralarının hesaplarına yatırılmasının ardından aşağı inerken, 4 işçinin intihara teşebbüs etmesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekibi geldi. Polis, işçilerle görüşerek ikna etmeye çalıştı.
Bu arada, tabelaya çıkan işçilere bakan sürücüler kaza yaptı. 41 BP 280 plakalı beton mikserine arkadan gelen 41 PB 959 plakalı TIR, 34 RC 4302 plakalı kamyon ise TIR\'a çarptı. Kazada kamyon sürücüsü Kazım Çam yaralandı. İntihara teşebbüs eden işçiler için olay yerinde bulunan sağlık ekibi yaralanan sürücüye müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.
Olay yerine gelen taşeron firma yöneticileri, işçilere paralarının hesaplarına yatırılacağını söyleyerek ikna etti. Aşağı inen işçiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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