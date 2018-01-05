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İntihara kalkıştığı üst geçitten tel kesilerek indirildi

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, üst geçidin üstündeki tel kafesin üzerine çıkarak intihar girişiminde bulunan M

05 Ocak 2018 16:04

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, üst geçidin üstündeki tel kafesin üzerine çıkarak intihar girişiminde bulunan M.C., tellerin kesilmesi ile indirildi.
Gölcük Eski Garajlar mevkii D-130 Karayolu\'nda bulunan üst geçidin üstündeki tel kafesin üzerine çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekibi geldi. Yol ulaşıma kapatılırken, itfaiye merdiveni ile M.C.\'nin yanına yaklaşıldı. Üst geçitte bulunanlar M.C. ile görüşürken, bir anlık dalgınlığından yararlanılarak merdivenle yaklaşan itfaiyeciler tarafından tutuldu. Üst geçitte bulunan itfaiye ekibi ise demir kesme makası ile telleri kesti. Tellerin kesilmesinin ardından M.C. indirildi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.C. hastaneye götürülürken, soruşturma başlatıldı.

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