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İntihara kalkışan kadına 'yapma ne olur' diye seslendiler

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda, 5 katlı bir iş merkezinin çatısına çıkıp intihara kalkışan Zahide Y

02 Haziran 2018 19:16

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI\'nda, 5 katlı bir iş merkezinin çatısına çıkıp intihara kalkışan Zahide Y.\'yi bir polis memuru, bir anlık dalgınlığından yaralanarak çekip kurtardı.
Öğle saatlerinde, Adapazarı Çark Caddesi\'ndeki 5 katlı bir iş merkezinin çatısına çıkan Zahide Y.\'yi (49) gören vatandaşlar polise haber verdi. Aşağıda toplanan kalabalık, ailevi nedenler nedeniyle bunalıma girdiği belirtilen Zahide Y.\'yi ikna etmek için çaba harcadı. \'Yapma ne olur, çocuklarını düşün\' diye seslenen vatandaşlardan bazıları, Zahide Y. çatının kenarına gelince endişelenip çığlık attı. 
İtfaiye ekibi Zahide Y.\'nin atlama ihtimaline karşın binanın altına hava yastığı açtı. Çatıya çıkan bir polis memuru, bir anlık dalgınlığından yararlandığı Zahide Y.\'yi yakalayıp, bulunduğu yerden çekerek kurtardı.
Zahide Y. hazır bekleyen ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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