İntihara kalkışan işsizi, polis ikna etti

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da, uzun süredir işsiz olduğunu öne sürerek 5 katlı binanın çatısına çıkıp, intihara kalkışan 30 yaşındaki Emin E., polis tarafından ikna edilerek indirildi.

Olay, öğleden sonra Bahçelievler Mahallesi\'nde meydana geldi. Kapısını açık bulduğu 5 katlı bir apartmanın çatısına çıkan Emin E., bağırarak aylardır iş bulamadığını, ölmek istediğini söyledi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meraklı vatandaşların film gibi izlediği intihar girişimi sırasında çatıya çıkan bir polis memuru, konuştuğu Emin E.\'yi ikna ederek indirdi. Yüzünü havluyla gizlemeye çalışan Emin E., olay yerinde bekletilen ambulansla hastaneye götürüldü.



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