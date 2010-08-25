-İNTİHAR SALDIRISINDA 62 KİŞİ ÖLDÜ BAĞDAT (A.A) - 25.08.2010 - Irak'ın yedi kentinde düzenlenen koordineli intihar saldırılarında ölenlerin sayısı 62'ye yükselirken, 250 civarında da yaralı olduğu bildirildi. ABD askerlerinin muharip operasyonlara son vermesi ve 31 Ağustos itibariyle bu alandaki askerlerini çekme sürecindeyken düzenlenen saldırılarla ilgili bir açıklama yapan ABD ordu sözcüsü Tümgeneral Stephen Lanza, bunların, Irak güvenlik güçleri arasında güvensizlik yaratılmasını hedefleyen "umutsuz saldırılar" olduğunu belirtti. Lanza, El Kaide'yi de suçlayarak, bu örgütün sadece Bağdat'ta değil, tüm Irak'ta yeniden varlığını oluşturmaya çalıştığını kaydetti.