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Dünya

İNTİHAR SALDIRISINDA 30 ÖLÜ BAĞDAT (A.A)

05 Mayıs 2011 13:50

-İNTİHAR SALDIRISINDA 30 ÖLÜ  BAĞDAT (A.A) - 05.05.2011 - Irak'ın güneyindeki Hille kentinde bu sabah Emniyet Müdürlüğüne bağlı bir birimi hedef alan intihar saldırısında ölü sayısı 30'a yükseldi. Babil İl Sağlık Müdürlüğü basın sorumlusu Halid Abdulahad, patlayıcı yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısından sonra Hilla şehrindeki hastanelere 30 ceset ve 51 yaralının getirildiğini açıkladı. Abdulahad, bazı yaralıların durumunun ağır olmasından dolayı ölü sayısında artış olmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.   Emniyet yetkilileri, saldırıda ölen ve yaralananlardan çoğunun polis olduğunu belirtti.

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