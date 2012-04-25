İntihar rol icabı, ölüm gerçek!

Brezilya'da Paskalya dolayısıyla oynanan bir tiyatro oyununda oyuncu intihar sahnesinde kendisini yanlışlıkla asınca hayatını kaybetti

Tiago Klimeck adlı oyuncu San Paulo eyaletine bağlı Itarare kentinde Paskalya dolayısıyla sahneye konan "İsa'nın Çilesi" adlı oyunda "Yehuda" karakterini canlandırıyordu.

Yehuda'nın intihar ettiği sahne sırasında, yanlışlıkla kendini asan oyuncu hastaneye kaldırılmıştı. Oyunu izleyenlerin rol yaptığını düşünmesi nedeniyle dört dakika boyunca nefessiz kalan talihsiz oyuncu 17 gündür komadaydı.

Doktorları Pazartesi günü, Klimeck'in hayat savaşını kaybettiğini ve başlatılan polis soruşturması nedeniyle cesedine otopsi yapılacağını duyurdu.

Arkadaşları, talihsiz oyuncunun kendini astığı sahne için kullandığı güvenlik kemerinin kaydığını ve boynuna dolanarak nefes alamamasına neden olduğunu düşünüyor.