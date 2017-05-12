'İntihar oyunu' organizatörü Budeikin suçunu kabul etti

Rusya'da gençler arasında yaşanan çok sayıda intihar olayları ile ilişkilendirilen "Blue Whale (Mavi Balina) Challenge" adlı oyunun yaratıcısı çıkarıldığı mahkemede suçunu kabul etti.

2016 yılı Kasım ayında tutuklanan, 21 yaşındaki Rusya vatandaşı Philipp Budeikin, çıkarıldığı son duruşmada, toplumda temizlik yaptığını söyleyerek, kurbanlarını "biyolojik atıklar" olarak tanımladı.

50 güne yayılmış çeşitli görevlerden oluşan "oyunda", gençlere, kendilerine acı vermeleri, korku filmi izlemeleri, gece yarısı uyanmaları gibi talimatlar veriliyor.

Son "görev" olarak ise kendi hayatlarına son vermeleri isteniyor.

Rusya'nın St Petersburg kentinde bir cezaevinde tutulan Budeikin, 16 genç kızı bu yolla intihara sürüklemekle suçlanıyor.

Ancak BBC'nin yaptığı araştırma, söz konusu oyunla "yönetici" kimliği ile ilişkide olan başka kişilerin de bulunduğunu ortaya koydu.

Rus gazetesi: 130 intihar vakası var

Rus Novoya gazetesi, emniyet birimlerine dayandırdığı haberinde, Budeikin seviyesinde olan diğer yöneticilerin, katılımcılardan sosyal medya hesaplarındaki tüm delilleri silmesini istediğini duyurdu.

Bu deliller arasında katılımcıların sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları, "kendine zarar verme görselleri" olduğu da ifade ediliyor.

Soruşturmayı yürüten Anton Breido, "son aşamaya" gelmiş bir genç tarafından kendilerine ihbar yapıldığını açıkladı.

"Budeikin nasıl sonuç alacağını çok iyi biliyor" diyen Breido, 21 yaşındaki yöneticinin, 2013 yılında başlattığı bu süreçte, gençleri ilk etapta korku filmleri ile yönlendirmesi altına aldığını açıkladı.

Novoya gazetesi, Rusya genelinde bu akımla ilgili intiharların sayısının 130 olduğunu öne sürdü. Ancak emniyet birimleri bu iddiayı doğrulamadı.

Facebook 'yetersizlikle' eleştiriliyor

Ancak Budeikin'in sosyal medya üzerinden başlattığı "Blue Whale (Mavi Balina) Challange" Rusya ile sınırlı değil.

Bu "oyunun" dünya çapında yayıldığı belirtiliyor.

İngiliz The Times gazetesi de Cuma günü konu ile ilgili ön sayfasından yayınladığı haberde Facebook ve sahibi olduğu Instagram'ın "kendine zarar" paylaşımları için harekete geçmekte yetersiz olduğunu duyurdu.

Gazete, youtube üzerinden de benzer içeriklerin yayıldığını ancak video paylaşım sitesinin yapılan haberler sonrası söz konusu içerikleri silmeye başladığını bildirdi.

The Times henüz İngiltere'de bu şekilde bir ölüm yaşanmadığını ancak bazı okullarda, sorunun ailelere iletildiğini duyurdu.