İntihar mı, cinayet mi?

T24 - İzmir’de beylik tabancasıyla intihar eden Deniz Kurmay Albay Berk Erden’in, eşiyle ilgili olarak internete yüklenen görüntüler yüzünden canına kıydığı ileri sürüldü ve çok yönlü soruşturma başlatıldı.



İzmir’de görevli bulunduğu Güney Deniz Saha Komutanlığı’nın lojmanında beylik tabancasıyla intihar eden Deniz Kurmay Albay Berk Erden’in (50) cenazesi otopsinin ardından askeri yetkililere teslim edildi. Albay Erden’in özel hayatıyla ilgili bir internet sitesinde çıkan iddialarla ilgili olarak da soruşturma başlatıldı. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, önceki gün saat 16.30’da lojmanından silah sesi gelmesi üzerine askeri yetkililerce lojmanda yapılan incelemede, Albay Erden’in beylik tabancasıyla başına ateş ederek yaşamına son verdiği belirlendi. Askeri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Albay Erden’e dün otopsi yapıldı.



İntihar ettiği kesinleşen ve olay sırasında üzerinde askeri üniforması bulunan Albay Erden’in cenazesi, askeri yetkililere teslim edildi.



Hatay Askeri Hastanesi’ne götürülen Erden’in cenazesi, dün saat 18.25 sıralarında THY’ye ait bir uçakla memleketi İstanbul’a getirildi. Nereye götürüldüğü hakkında bilgi verilmeyen Erden’in cenazesi bugün toprağa verilecek.





Eşiyle ilgili iddialar



Birliğinde komutanlarıyla tartıştığı öne sürülen Albay Erden’in eşiyle ilgili olarak ortaya atılan iddialar konusunda da soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Bir internet sitesinde, Albay Erden’in eşinin, Ankara’da resmi görevli ve evli biriyle yasak ilişki yaşadığı ileri sürülerek fotoğrafları yayımlandı.



Bu ilişkiyle ilgili olduğu iddia edilen fotoğrafların 21 Ocak 2010’da “Donanmada bir yasak aşk hikâyesi” başlığıyla ve klip şeklinde siteye yüklendiği, Albay Erden’in bu yüzden intihar etmiş olabileceği iddia edildi.





Son iki yılda 8 ölüm



Biri emniyet, yedisi TSK mensubu sekiz kişi kuşkulu şekilde yaşamını yitirdi. Ortak noktaları bir biçimde Ergenekon soruşturmasıyla ilgili olmaları olan ve altısı Deniz Kuvvetleri’ne mensup bu kişilerden yedisinin ölümünün intihar olması dikkati çekti. Sır ölümler tablosu şöyle:



1- Emekli Deniz Albay Birol Atakan, 2 Mayıs 2007’de İstanbul-Ankara yolunda şüpheli bir trafik kazasında yaşamını yitirdi. Atakan, darbe günlüklerinin sahibi olduğu iddia edilen eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek ile de çalışmıştı.



2- Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’nda görevli Deniz Tabip Yarbay Nursal Gedik, 11 Kasım 2007’de tabancasıyla intihar etti. Gedik’in gizli bilgilere ulaştığı için öldürüldüğü öne sürüldü.



3- Emekli Jandarma Albay Abdülkerim Kırcı 10 Ocak 2009’da intihar etti. Çatışmada yaralanıp felç olan, Devlet Övünç Madalyası sahibi Kırcı, PKK itirafçısı Abdülkadir Aygan tarafından faili meçhul cinayetlerle suçlanmıştı.



4- Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Dairesi Başkanı Behçet Oktay 27 Şubat 2009’da intihar etti. Ailesi Oktay’ın öldürüldüğünü öne sürdü.



5- Deniz Kıdemli Yüzbaşı Olgun Ural, 26 Mart 2009’da intihar etti. Adı, 1. Ergenekon soruşturmasında “Alevi, Sivas Gemerekli, Yüzbaşı Ali Tatar’ın (intihar eden yarbay) personel alımında görevli olduğu zaman alınmıştı” ifadesiyle geçti.



6- Deniz Askeri Hâkim Tanju Ünal, 26 Haziran 2009’da makam odasında ölü bulundu. Emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı İlhami Erdil’in davasında mahkeme başkanı olarak görev yapmıştı.



7- Emekli Deniz Albay Belgütay Varımlı’nın, 21 Kasım 2009’da 9. kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar ettiği açıklandı. Adı, Sarıkız ve Ayışığı darbe planlarını deşifre eden kişi olarak geçti.



8- Deniz Yarbay Ali Tatar 20 Aralık 2009’da tabancayla intihar etti. Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç ve şimdiki Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit’e suikast planı iddiasıyla ilgili olarak tutuklanmıştı.





