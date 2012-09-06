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Dünya

İntihar için timsah havuzunu seçti!

Tayland’da eşine psikoloğa gideceğini söyleyerek evden çıkak kadın, timsah havuzunda intihar etti

06 Eylül 2012 13:20

Tayland’da parasal sorunları yüzünden depresyona giren kadın eşine psikoloğa gideceğini söyleyerek evden çıktı. Kadın hastane yerine timsah parkına giderek kendisini timsah havuzuna attı.

ntvmsnbc'nin haberine göre, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bulunan timsah çiftliğine gelen ve kimliği açıklanmayan 36 yaşındaki bir kadın yaşadığı depresyon çıkamadı ve kendisini timsahların arasına atarak intihar etti.

Kadının eşi Sunai Jisathra İngiliz Daily Mail gazetesine konuşarak eşinin maddi sorunlar yaşadığını söyledi.

Kendisine doktora gideceğini söyleyerek evden çıktığını ve bir daha dönmediğini belirten Jisathra şöyle konuştu:

“Eşim evden çıktıktan bir süre sonra şehrin 30 kilometre güneyinde bulunan Samut Prakarn timsah parkına gitmiş.

Parktaki kameralar eşimin oraya girdiğini görüntülemiş. Orada çalışanlardan biri eşimin tanımına uyan bir kadının timsah havuzuna atladığını doğruladı.”

Park yetkililerinin olayı ört bas etmek istediğini söyleyen Jisathr bunu popüler parkın adına zarar vermemek için yaptıklarını söyledi.

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