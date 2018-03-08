İntihar için çıktığı çatıdan düşerken polisler kurtardı

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Karamürsel ilçesinde, 5 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihar etmek isteyen M.C. (37), bir anda dengesini yitirdi. Düşmek üzere olan M.C., kendisini iknaya gelen polisler tarafından son anda kurtarıldı.

Karamürsel Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısına çıkan kişiyi gören Karamürsel Denizcilik Fakültesi özel güvenlik görevlisi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çatıya çıkarak M.C. ile görüştü. İntihar etmek istediğini söyleyen M.C., çatının kenarındayken bir anda dengesini yitirdi. Düşmek üzere olan M.C.\'yi, polisler son anda yakalayıp çekerek kurtardı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan M.C., tedavi altına alındı. M.C. ifadesinde, kız arkadaşı ile kavga ettiğini ve alkol aldığını, intihar etmek için çatıya çıktığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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