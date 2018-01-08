T24 LogoT24 Logo
Gündem

İntihar girişimini gören telefona sarıldı

Osman ŞİŞKO- Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da, 7 katlı bir iş merkezinin çatısına çıkan M

08 Ocak 2018 18:40

Osman ŞİŞKO- Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- TRABZON\'da, 7 katlı bir iş merkezinin çatısına çıkan M.C., intihara kalkıştı. Çevrede toplanan kalabalık, cep telefonları ile olayı görüntüleyip canlı yayın yaptı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.C., polis tarafından çatının kenarından çekilerek kurtarıldı.
Gazipaşa Mahallesi\'nde saat 13.45 sıralarında bir iş merkezinin çatısına çıkan bir kişiyi görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleriyle gelen gelen polis, caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri de adının M.C. olduğu öğrenilen kişinin atlama ihtimaline karşı yola şişme yatak açtı. Polis M.C.\'yi ikna etmeye çalışırken, çevrede toplanan yüzlerce kişi cep telefonları ile görüntü almaya çalıştı. Bazı kişiler de sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Polis giderek artan kalabalığı dağılmaları yönünde uyardı, ancak sonuç alınamadı. Ekipler bu kez yanlarına giderek binanın önünde toplananları uzaklaştırdı.
Polis, uzun süre ikna etmeye çalıştığı M.C.\'yi, çatının kenarında sırt üstü uzandığı sırada çekerek kurtardı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen M.C. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Fatih Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Kurtarma çalışması başarıyla sonuçlanırken, kalabalık da dağıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

OsmanSelçuk BAŞARTRABZON DHA TRABZONPsikolojikGazipaşa MahallesiOlayPolisBazıEkiplerFatih Devlet HastanesiKurtarmaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24