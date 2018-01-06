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İntihar girişiminde bulunan Rus, evinde ölü bulundu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, bir süre önce oturduğu apartmanın 4'üncü katındaki dairenin balkonundan atlayarak intihar girişiminde bulunan ve evinde tedavisi süren Rus vatandaşı İgor Solovev (37), dün gece evinde ölü bulundu

06 Ocak 2018 13:37

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, bir süre önce oturduğu apartmanın 4\'üncü katındaki dairenin balkonundan atlayarak intihar girişiminde bulunan ve evinde tedavisi süren Rus vatandaşı İgor Solovev (37), dün gece evinde ölü bulundu.
Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi\'nde, 7 katlı Olimpos Apartmanı\'nın 4\'ünü katında oturan İgor Solovev, geçen Aralık ayında gece saatlerinde evinin balkonundan atlayarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği İgor Solovev, ambulansla hastaneye götürüldü. Çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan Solovev, tedavisinin ardından geçen salı günü taburcu edildi. Yalnız yaşayan Solovev\'i kontrol etmek isteyen yakınları dün akşam eve geldi. Yedek anahtarla kapıyı açan yakınları, İgor Solovev\'i yatakta hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Solovev\'in öldüğünü belirledi. İncelemelerden sonra İgor Solovev\'in cesedi otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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