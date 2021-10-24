İntihar ettiği öne sürülen kadının kızı: Annemi babam öldürdü

Ardahan'da geçen ay intihar ettiği öne sürülen Özlem C.'nin kızları, annelerinin babaları tarafından öldürüldüğünü söyledi. Özlem C.'nin yakınları tarafından çekilen videoda, 14 yaşındaki kızı, "Babam cebinde bıçak saklıyordu. Biz de kapıyı açmaya çalışıyorduk. Arkamızı dönünce babamın bıçağı anneme saplamış olduğunu gördük" dedi.

14 yaşındaki çocuk, amcasının eşinin durumu kolluk kuvvetlerine haber verilmeden önce eve gelerek, kendilerini yalan ifade vermeleri gerektiği yönünde konuştuğunu anlattı.

18 yaşındaki Elif Azra C. "Benim annem ölürken acı çekti. Adalete bak, babamı serbest bıraktılar. Benim anlamadığım babamın parmak izi bıçakta çıktı, niye serbest bıraktılar?' diye konuştu. 2 kız kardeş babalarının evinde kalmak istemediklerini söyleyerek Ardahan'da yaşayan teyzelerinin evine yerleşti.

"Kız kardeşim evliliğinin her günü hemen hemen şiddet ve küfürlere maruz kaldı"

Özlem C'nin ağabeyi Harun Kulu "Kız kardeşim evliliğinin her günü hemen hemen şiddet ve küfürlere maruz kaldı. Ben ayrılmasını söyledim. Kız kardeşim çocukları için boşanmadı. Ben Sezgin C. Özlem'i dövdüğünde yakasına yapışırdım o da bana 'Ben kabadayıyım, ben yiğitim' diyerek dövmeye devam etti. Kız kardeşim hep çocukları düşünerek Sezgin'den boşanmadı. 27 Eylül sabahı, sofra hazırlarken Sezgin ile tartışıyor. Sezgin Özlem'e küfür ediyor, kız kardeşim de eline kaşıkla vurmuş. Sezgin C 'Vay sen bana nasıl vurursun? Karım nasıl bana kaşıkla vurur?' diyerek kalkıp mutfaktan bıçağı almış koridorda bıçaklamış" dedi.

Kulu şu ifadeleri kullandı:

"Çocukları babalarının yanına gitmek istemiyorlar, çok korkuyorlar. Serbest bırakılmasından da çok endişeliler. Kız kardeşimin bıçaklandığı gün, küçük kızları annesinin üzerine kapanarak annesini korumaya çalışmış. Sezgin çocuklar birisine haber vermesin diye kapıyı kitleyip ağabeyini ve yengesini arayarak 'Ne yapacağız?' diyerek olayı anlatmış.Sezgin'in yengesi gelmiş eve, çocukları tehdit etmiş 'Yanlış ifade verin, babam bıçakladı demeyin' demiş. Sezgin C. aynı gece serbest bırakıldı. Ben kız kardeşimi İstanbul'a getirdim beni şikayet ettiler 'Karımı kaçırdı' diye ben gittim 1 gece nezarethanede yattım. Adam kız kar kardeşimi öldürdü içeride yatmadı. Çocuklara şiddet uyguluyordu. Kız kardeşim çocukları için bunlara katlandı çocukları için hayatını kaybetti. Adam serbest, bu adam 1-2 ay yatıp çıksa yarın bir gün yine birisiyle evlenecek" (DHA)