İntihar ettiği iddia edilen Gönül Filiz Aras cinayete kurban gitmiş

İkinci kattaki bir evin balkonundan düşerek ölen ve intihar ettiği iddia edilen Iğdır Milli Eğitim Müdürü’nün sekreteri Gönül Aras Filiz'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Çağdaş Ulus'un Vatan'daki haberine göre, Ağrı'da arkadaşlarıyla gittiği evin ikinci katından düşen Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli memur Gönül Aras Filiz (24) ile ilgili soruşturma tamamlandı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Filiz'in sanık Osman Akkuş tarafından önce darp edildiği ardından balkondan aşağı atıldığı belirlendi. Hazırlanan iddianamede ise Osman Akkuş hakkında müebbet istendi.

Hastanenin kapısına bıraktılar

Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü’nde memur olan Aras, arkadaşı Emine Karacan aracılığıyla, Doğubayazıt'ta oturan Osman Akkuş ile tanıştı. Olay günü de Emine Karacan'ın ısrarıyla Doğubayazıt'a gitti. Burada Emine Karacan ve erkek arkadaşı Ali Paşa Tozbey ile Osman Akkuş'la buluştu. Akşam saatlerinde Akkuş'un evine giden grup alkol aldı. Bir süre sonra Emine Karacan ile sevgilisi odadan çıkıp Aras ve Akkuş'u baş başa bıraktı. Akkuş, Aras'la zorla birlikte olmaya çalıştı. Genç kadın tepki gösterince ise, Akkuş tarafından balkondan aşağı atıldı.

Evde bulunanlar Aras'ı bir hastanenin acil kapısına bırakıp kayıplara karıştı, ancak Aras tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevredeki kameraları inceleyen emniyet şüphelilerden; Emine Karacan, Ali S. ve Osman Akkuş'u gözaltına aldı. Osman Akkuş tutuklanırken, diğer iki kişi tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldı.

İlişkiye girmeyince dövüp aşağı attı

Osman Akkuş'un tutuklanmasının ardından Aras'ın ölümüyle ilgili inceleme yapan Adli Tıp Kurumu, Aras'ın cinayete kurban gittiğini belirten bir rapor hazırladı. Raporda Aras'ın vücudunda darp izlerinin olduğu, düşme açısının cinayeti gösterdiği kaydedildi.

Raporun gelmesiyle birlikte ise Ağrı Cumhuriyet Savcılığı soruşturmasını tamamlayarak iddianamesini hazırladı. Savcı, Osman Akkuş'un kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Olay yerindeki kanları sildiler

Kameraları tek tek inceleyen polis, bir otelin kamera kayıtlarında Aras'ın zemine çakılmasının ardından, şüphelilerin olay yerini suyla temizleyip delilleri kararttığını belirledi.

Yine kayıtlardan, şüphelilerin genç kızı bir binanın kenarına bırakıp ölüme terk ettikleri, ancak daha sonra bir hastanenin acil kapısının önüne bırakarak kaçtıkları tespit edildi.