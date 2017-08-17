"İntihar etti" denen kadının öldürüldüğü ortaya çıkmıştı: Kadınlar, Yonca Duman için ayakta

İzmir’in Kınık ilçesinde eşi ve kayınpederi tarafından ilaç içip intihar ettiği söylenerek hastaneye kaldırılan ve ön otopsisinde dövülerek öldürüldüğü ortaya çıkan 26 yaşındaki Yonca Duman için Bergama’da kadınlar eylem yaptı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Duman’ın, Yalnızevler Cemevindeki cenaze töreninin ardından köylü kadınlar, Bergama Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

İlçe meydanında 5 kilometre yürüyen kadınlar ‘Bergama sahip çık, Yoncalar ölmesin’ ve ‘Adalet isteriz’ sloganları attı; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Başbakan başta olmak üzere yetkili tüm kurumları sorumlu davranmaya, kadın cinayetlerinde gerekeni yapmaya çağırdı.

Ne olmuştu?

Eşi ve kayınpederi tarafından ilaç içip intihar ettiği iddiasıyla hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Yonca Duman, hastanede yaşamını yitirmiş, otopside genç kadının dövülerek öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Halası, 2 çocuk annesi Yonca Duman’ın daha önce de gördüğü şiddet nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve tedavi gördüğünü açıkladı.

Yonca’nın eşi ve kayınpederi de ifadelerinin ardından serbest bırakılması Yonca’nın ailesinin tepkisine neden oldu.