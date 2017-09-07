İntihar etti

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’da 48 yaşındaki Ümit Güben, kendisini asarak yaşamına son verdi

07 Eylül 2017 17:16

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’da 48 yaşındaki Ümit Güben, kendisini asarak yaşamına son verdi.
Olay, Çorum\'un Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi\'nde meydana geldi. Bir süredir bunalımda olduğu iddia edilen Ümit Güben, iple kendisini doğalgaz borusuna astı. Güben’i asılı halde bulan yakınları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, Ümit Güben’in öldüğünü belirledi. Güben’in cesedi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, cenaze aracına alınarak hastane morguna kaldırıldı. Güben’in ölümü yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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