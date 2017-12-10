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İntihar etmek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı- Yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürleri; Haberimizi, düşen kişinin yoğun bakımda olduğu ile ilgili kaynağından yapılan açıklama nedeniyle yeniden düzenleyerek veriyoruz

10 Aralık 2017 22:09

Sayın Yazıişleri Müdürleri;
Haberimizi, düşen kişinin yoğun bakımda olduğu ile ilgili kaynağından yapılan açıklama nedeniyle yeniden düzenleyerek veriyoruz.
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Yeniden

Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde intihar etmek için elektrik direğine çıkan kişi, akıma kapılarak yere düştü. Ağır yaralanan kişinin vücudunda yanıklar oluştu.
Olay, Gebze İstasyon Mahallesi Şehit Gökhan Hüseyinoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İntihar etmek için elektrik direğine çıkan kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre çocuklarını görmek istediğini söyledi. Yüksek gerilim hattına dokunan kişi, akıma kapılarak direkten düştü. Olay yerinde bulunan 112 Acil ekibi yaralanan kişiyi Darıca Farabi Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Ağır yaralanan kişinin vücudunda yanıklar oluştu.
Elektrik direğine çıkan kişinin akıma kapılma anı çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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