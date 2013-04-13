İntihar etmeden önce Facebook'a yazdı

ABD’de katıldığı bir ev partisinde tecavüze uğradıktan sonra maruz kaldığı aşağılama nedeniyle intihar eden 15 yaşındaki Audrie Pott, ülkenin gündeminden düşmüyor. Audrie, Facebook'a 'Hayatım mahvoldu' mesajını girdikten sonra intihar ederken, polisin başlattığı soruşturma, Kuzey Amerika’da giderek artan tecavüz olaylarının çirkin iç yüzünü ortaya koyuyor.



California eyaletinin 30 bin nüfuslü Santa Clara kasabasında yaşayan 15 yaşındaki Audrie Pott’un intiharı, ABD basının gündemine oturmuş durumda. Katıldığı ev partisinde alkol aldıktan sonra uyuyakalan ve uyandığında tecavüze uğradığını anlayan Audrie’nin hayatı, o andan itibaren kabusa dönüştü.

Tecavüzün ertesi gününden itibaren sınıf arkadaşlarının elinde çıplak fotoğraflarının dolaştığını ve kendisi hakkında mesajlaştıklarını fark eden Audrie, kendisine tecavüz edenlerin arkadaşları olduğunu öğrenince büyük bir psikolojik yıkım yaşadı.

Audrie, maruz kaldığı aşağılamayı daha fazla kaldıramadı ve sekiz gün sonra kendisini astı. Ailesi, avukat tutarak suçluların cezalandırılması için mahkemeye giderken, ABD basını giderek artan tecavüz olaylarının nedenini sorguluyor.

Pott ailesinin avukatı, Audrie’nin tecavüzden sonra kendisi hakkında atılan e-mail ve mesajları incelediğini ve tecavüzcülerin arkadaşları olduğunu ortaya çıkardığını söyledi. Avukat Robert Allard, “O yaşayabileceği en kötü durumdu” ifadesini kullandı.

Santa Clara polisi, 12 Eylül 2012’de yaşanan intihar hakkında başlattığı soruşturma kapsamında, 16 yaşında üç kişiyi gözaltına aldı.



İntihardan önce mesaj attı



Audrie’nin 15 yaşında hayatına son verdiği tecavüz, Kuze Amerika’da yakın zamanda yaşanan benzer olayların sadece biri. Kanada’da kısa bir süre önce genç bir kız tecavüze uğradıktan sonra intihar ederken, ABD’nin Ohio kentinde yine genç bir kız tecavüze uğradı ve görüntüleri internette paylaşıldı.

Tecavüze uğrayan gençlerin bu yetmezmiş gibi internette aşağılanmaları, uzmanların giderek artan ‘siber zorbalık’ konusuna uyarıda bulunmalarına neden oldu. ABD’li psikolog Nancy Willard, “Dijital teknolojiler giderek yayıldıkça, insanların ciddi şekilde zarar görmesi riski de o kadar artıyor’ ifadesini kullandı.

Santa Clara polisi, Audrie’nin tecavüzü hakkında detayları vermezken, avukat Allard, “Alkol aldıktan sonra uyumuş ve uyandığında en kötü kabusla karşı karşıya kalmış... Sonraki günlerce çıplak fotoğraflarıona ait fotoğrafların internette ve telefon mesajlarında dolandığını fark etmiş... Bu fotoğrafları yaymak tecavüzün kendisi kadar sinsi ve iğrenç bir davranış” dedi.

İntihar etmeden önce Facebook sayfasında bir mesaj paylaşan Audrie, ‘tüm okulun başından geçenleri bildiğini ve hayatının en gününü yaşadığını, hayatının mahvolduğunu’ yazdı.

Audrie’nin ailesi, kızlarının başından geçenleri tecavüzün sonrasında, arkadaşları kendilerine ulaştığında öğrendi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından mahkemeye giden aile, ‘yaşananların kendilerinde en büyük yarayı açtığını belirtirken, Audrie’nin fotoğraflarının paylaşılmasın yer alan herkesin yaptıklarından sorumlu tutulmasını istedi.

Avukat Allard ise Audrie’ye tecavüz eden ve zorbalık yapanların suçlu olduklarını gösteren delilleri silmeye çalıştıklarını, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.