İntihar etme yoksa öldürürüz!

Adana'da şiddet uyguladığı eşinin evi terketmesine sinirlenen Rahim K. Valilik bahçesinde av tüfeğini çenesine dayayarak intihar girişiminde bulundu. Kendisini engellemek isteyen polisleri uzaklaştırmak için 2 el havaya ateş eden Rahim K. 2,5 saatlik ikna çabalarına direnince özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalandı.

Can Küçük Özkan ve Fatih Karaçlı'nın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Rahim K. (37), eşi ile bilinmeyen bir nedenle dün kavga etti. Eşi tarafından tokatlanan 4 çocuk annesi kadın evi terk edip, jandarma karakoluna sığındı. Jandarmalar, ifadesinde can güvenliğinin olmadığını söyleyen kadını sığınma evine yerleştirdi. Eşinin şikayeti üzerine jandarmalar tarafından gözaltına alınıp, sorgulandıktan sonra serbest bırakılan Rahim K. karakolda bir rütbeli askerle de tartıştı.

Öfkesi geçmeyen Rahim K. bu sabah saat 06.00 sıralarında elinde av tüfeğiyle Adana Valiliği bahçesine geldi. Valilikte nöbet tutan polisler, eli silahlı bir kişinin geldiğini görünce alarma geçti. Polislerin durdurmaya çalıştığı Rahim K. elindeki tüfekle 2 el havaya ateş etti.

Eşinin gelmesini istedi

Polisleri kendisinden uzak tutmaya çalışan Rahim K. tören alanına kadar ilerleyip, ayakkabılarını çıkartarak yere oturdu. Elindeki tüfeği çenesine dayayan Rahim K. eşinin kendisini terk ettiğini söyleyip yanına gelmesini istedi. Polislerin ikna çabasına rağmen ısrarını sürdüren Rahim K. eşi gelmezse tetiği çekeceğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine özel hareket polisleri sevk edildi.

Yaklaşık 2,5 saat süreyle ikna edilmeye çalışılan Rahim K. elindeki silahı teslim etmeyince, özel harekat polisleri kurşun geçirmez kalkanlarla ilerledi. Rahim K. Valilik bahçesinin duvarından kaldırıma atlayıp, tüfeği tekrar çenesine dayamaya çalışırken, peşinden koşan özel harekat polisleri, yere yatırıp etkisiz hale getirdi.

Silah boş çıktı

Gözaltına alınan Rahim K.'ya olay yerine çağrılan ambulanstaki sağlık görevlileri sakinleştirici iğne yaptı. Rahim K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisler tarafından yapılan kontrolde av tüfeği boş çıktı.

