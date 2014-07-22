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İntihar eden Yarbay'ın kardeşi: Umarım siz adil yargılanırsınız

İntihar eden Yarbay'ın kardeşi Ahmet Tatar, Cemaat operasyonu ile ilgili, 'Umarım siz adil hukuktan mahrum kalmazsınız' dedi

22 Temmuz 2014 21:48

Amirallere Suikast Davası'nda yargılanırken intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar, Cemaat operasyonu ile ilgili "Çok canımızı yaktınız. Çok zulmettiniz. Umarım siz adil hukuktan mahrum kalmazsınız" dedi

Radikal'de yer alan haberde bu sabah Gülen cemaatine karşı düzenlenen İstanbul merkezli operasyonlara, cemaat mensubu polis ve savcıların düzenlediği iddia edilen davaların taraflarının ne diyeceği merak ediliyordu.

Konuyla ilgili ilk tepki Amirallere Suikast Davası'nda yargılanırken başına tek el ateş ederek intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar’dan geldi. Tatar Cemaat operasyonu ile ilgili "Çok canımızı yaktınız. Çok zulmettiniz. Umarım siz adil hukuktan mahrum kalmazsınız." dedi.

Ahmet Tatar'ın açıklaması şöyle:

"Bugünün gözaltıları için ne düşündüğümü soranlara; Aklıma önce güzel insanlar geliyor.Hepsini bir kez daha saygıyla rahmetle anıyorum. Dünün mağrurlarına, bugünün "mağdurlarına" ise: Çok canımızı yaktınız. Çok zulmettiniz. Umarım siz adil hukuktan mahrum kalmazsınız.

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